"Мы разработаем и запустим на Госуслугах соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов", — говорится в ответе министерства на запрос "Интерфакса".

В Минцифры добавили, что без действующего регламента "сложно оценивать готовность реализации функционала на Госуслугах".

Выдача сертификатов по антителам может начаться после того, как будут внесены изменения в нормативною правовой базу, регулирующие их выдачу, уточнили в министерстве.

В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты переболевшего ковидом начнут выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года. "Если говорить о сроках, мы предполагаем, что изменения в постановления правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля", — сказала Голикова журналистам.

Предполагалось, что претендовать на получение сертификата о перенесенном COVID-19 смогут две категории "неофициально" переболевших: те, у кого есть положительный ПЦР-тест, но они не обратились к врачу, а также те, кто переболел, не имея никакого документального подтверждения этому.