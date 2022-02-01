«В письме, направленном заместителю председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, министр уведомил российские власти о том, что после его визита во главе израильской делегации в Москву в ноябре 2021 г. правительство Израиля приняло решение разрешить въезд россиян, вакцинированных «Спутником», разработав для них довольно комфортную процедуру въезда. В связи с этим ожидается, что правительство РФ предпримет ответный шаг и разрешит израильтянам беспрепятственный въезд в Россию», — говорится в сообщении.

По данным Минтуризма, вопрос был поставлен на обсуждение в ноябре в рамках проведенных в Москве встреч с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой и между сторонами было достигнуто взаимопонимание.

«Вот уже почти два года, с марта 2020 года, десятки тысяч израильтян не имеют возможности повидаться со своими друзьями и близкими на территории России, многие совместные предприятия и бизнесы страдают из-за отсутствия такой возможности. Возобновление взаимных туристических потоков и авиасообщения между Израилем и Россией – это долгожданный и очень важный шаг, как для наших государств, так и для граждан. Я надеюсь, что этот вопрос будет рассмотрен российской стороной в положительном ключе уже в самое ближайшее время», — цитирует пресс-служба министра.

Израиль разрешил с 9 января 2022 года въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V". С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля. Если турист привит бустерной дозой вакцины ("Спутник Лайт"), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается.