Ученые использовали 22 датчика, которые позволяют проводить исследования без разрушения зданий.

Исследователи обнаружили в подземном пространстве между двумя храмами и под ними несколько новых объектов — две неизвестные комнаты, которыми, предположительно, могут быть древние склепы или монашеские кельи. В подземной части между двумя храмами на территории монастыря найдена длинная полость, которая может быть как воздуховодом, так и тайным ходом.

"В подвальных помещениях церкви Похвалы Божией Матери конца XVII века найдены неизвестные пустоты, отсутствующие на плане БТИ. Помимо этого, между церковью и храмом Всех Святых обнаружена большая продольная полость. Перед самим храмом — помещение прямоугольной формы, а также малая пустота между подвалом и первым этажом", — приводятся в сообщении слова научного руководителя проекта Натальи Полухиной.

В конце декабря 2021 года ученые отсканировали данные 22 детекторов, провели физический анализ результатов и представили экспериментальные результаты в виде 3D-моделей зданий и прилегающих территорий.

Троицкий Данилов монастырь был построен в начале XVI века. В начале XVII века во время Смуты монастырь был разграблен. Многие документы, в том числе технические планы помещений, были безвозвратно утеряны. Здание храма Похвалы Божией Матери неоднократно ремонтировалось и переделывалось.

Исследование зданий монастыря началось в ноябре 2020 года. Оно проводилось методом мюонной радиографии.

Мюоны — элементарные частицы космического происхождения, достигшие уровня моря, могут проникать в грунт на глубину до 2 км. Эта особенность распространения атмосферных мюонов позволяет использовать их для "удаленного" исследования структуры природных и искусственных объектов километрового масштаба.