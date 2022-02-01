Самый высокий прирост пассажиропотока был в аэропорту Нижнего Новгорода "Стригино" — на 31%, до 1,48 млн человек. Из них 1,1 млн — пассажиры внутрироссийских рейсов (+42%)

Аэропорт Петропавловска-Камчатского "Елизово" обслужил более 772 тыс. пассажиров (+1,8%) Лидирующим по темпам роста направлением стал Новосибирск (+32%). Самым популярным маршрутом из "Елизово", за исключением Москвы, был Владивосток.

Пассажиропоток самарского аэропорта "Курумоч" превысил отметку в 3 млн, повторив показатель 2019 года. На внутрироссийских линиях рост перевозок составил 8%, в частности, на рейсах, минующих Москву — 45%. На международных линиях показатель упал на 23%.

Открытый в августе 2019 года саратовский аэропорт "Гагарин" обслужил более 992 тыс. пассажиров, что почти соответствует его проектной мощности.

Остальные аэропорты холдинга показали отрицательную динамику пассажиропотока относительно допандемийных значений. Перевозки через ростовский "Платов" упали на 4,9%, до 2,9 млн человек, через аэропорт Екатеринбурга "Кольцово" — на 4,8%, до 6 млн. Аэропорт Нового Уренгоя обслужил более 955 тыс. пассажиров (-2,5%).

В 2020 году, когда мировое авиасообщение было почти парализовано из-за COVID-19, общий пассажиропоток аэропортов холдинга рухнул на 39% относительно 2019-го, до 9,7 млн человек.

Аэропорты холдинга принадлежат структурам Виктора Вексельберга.