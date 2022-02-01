"Основные планы на 2022 год: завершение строительства новой ж/д линии в Северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в текущем году планируется достроить три новые станции МЦД (Московские центральные диаметры) и завершить реконструкцию семи существующих. Новыми станут станции МЦД-2 "Печатники" и "Марьина Роща", а также МЦД-4 "Минская". Реконструированы будут станции МЦД-1 "Тимирязевская" и "Окружная", МЦД-4 "Толстопальцево", "Мещерская", "Переделкино", "Лесной городок" и "Очаково".

Кроме того, в 2022 году власти планируют сократить интервалы движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково с одного часа до тридцати минут.