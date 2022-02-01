"В связи погодными условиями работа канатных дорог в Домбае частично приостановлена. Сегодня работают канатные дороги первого уровня. Катание возможно только по лесной трассе и на учебно-тренировочном склоне", — сообщили "Интерфаксу" в администрации курортного поселка.

Вместе с тем, из-за высокой опасности схода снежных лавин на склонах горы Мусса-Ачитара запрещено катание вне трасс. На курорте "Архыз" с понедельника остаются закрытыми канатная дорога "Аполлон" и трасса "Гравитация". Ранее ГУ МЧС по КЧР распространило экстренное предупреждение об опасности схода снежных лавин в горах в Карачаево-Черкесии на высоте более 1500 метров. По прогнозам специалистов лавиноопасная ситуация сохранится до 4 февраля.