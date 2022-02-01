"SMBC Aviation Capital рада объявить о поставке на Урал одного самолета A321neo, оснащенного двигателями CFM LEAP-1A32", — говорится в сообщении.

Таким образом, парк "Уральских авиалиний" увеличится до 53 лайнеров.

В настоящее время флот составляют 52 Airbus (14 А321, 24 А320, 5 А319, 3 A320neo, 6 А321neo), эксплуатируемые на условиях операционного лизинга.

По данным SMBC Aviation Capital, до конца февраля ожидается поставка еще одного Airbus А321neo, который станет восьмым в линейке данной модели у авиакомпании.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Скуратов.