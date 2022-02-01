«Мы его (постановление – ИФ-Туризм), как только закон был принят, подготовили и прямо в конце прошлого года повесили в соответствии с действующим регламентом на портал regulation.gov.ru и параллельно разослали на согласование в федеральные органы исполнительной власти. Сейчас мы на финальной стадии согласования его со всеми ФОИВАМи. Конечно, стараемся максимально ускорить процесс, но не все зависит от нас. Думаю, что с учетом всех развилок, которые нам нужно пройти, мы в течение февраля его точно внесем в правительство, и до конца февраля оно будет принято. Такой тайминг внутренний у нас есть», — сообщила она в ходе прямого эфира в своем Инстаграме.

По словам Догузовой, она получает много обращений в соцсетях по поводу возврата средств, и эта тема «очень чувствительна для туристов».

Глава Ростуризма напомнила, что на момент закрытия границ из-за пандемии коронавируса объем долга туроператоров перед туристами составлял 44 млрд рублей, а число туристов, которые не смогли выехать в поездки, — 1,3 млн человек. По состоянию на конец 2021 года долг сократился до 6,5 млрд рублей, а число туристов – до 200 тыс. Она подчеркнула, что цифра в 80% закрытых обязательств – это «серьезный и позитивный результат, но полностью закрыть долги у туроператоров не получилось, так как многие страны остаются закрытыми».

Госдума в конце 2021 года приняла поправки в закон, которые позволяют продлить еще на год действие постановления правительства 1073 от июня 2020 года о продлении отсрочки обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии турам до конца 2021 года. 30 декабря закон подписал президент. При этом отсрочка продлевается только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).

«Это непростое для нас решение, но, как и два года назад, когда мы принимали решение позволить туроператорам принести выплаты туристам, мы исходили, в первую очередь, из интересов самих туристов. Потому что, когда банкротится туроператор, как мы видели на примере «Музенидис Трэвел», турист либо ничего не получает, либо получает небольшие суммы. Поэтому наша задача, как и два года назад, — в том, чтобы сохранить стабильность рынка, туроператоров, чтобы они выполнили все обязательства перед туристами. И опыт предыдущего постановления 1073 и его результаты, 80% закрытых долгов, как раз говорит о том, что за то время, пока постановление действовало, туроператоры планомерно закрывали долги», — заметила Догузова.

И добавила, что у туроператоров нет оправданий для того, чтобы не возвращать туристам средства за туры в открытые страны. А отсрочка с принятием постановления также не означает, что можно задерживать выплаты.

"Нам нужно еще какое-то время, чтобы постановление 1073 было принято. Это может занять еще до месяца. И вот пока оно не будет принято, не должно быть каких-либо отговорок, по которым туроператоры не выплачивают деньги по совершенно очевидно открытым странам. Это Турция, ОАЭ, Куба, Кипр — однозначно открытые страны. И то, что 1073 до сих пор не принято, не является поводом для того, чтобы туркомпании не выполняли обязательства перед туристами. И туроператоры должны в максимально короткие сроки закрыть эти обязательства", — подчеркнула она.