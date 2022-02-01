"В июле 2021 года инвестор приступил к подготовке проекта планировки и межевания территории для размещения канатной дороги. Документацией также будет предусмотрено благоустройство рекреационных зон, примыкающих к станциям канатной дороги", — сообщил журналистам директор департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Глеб Мельников.

По его словам, утверждение документации по планировке линейного объекта ожидается во втором квартале текущего года.

"После чего можно будет приступить к проектированию канатной дороги и всей необходимой инфраструктуры. Документация в обязательном порядке будет представлена на общественное обсуждение", — пояснил Мельников.

Как сообщалось, постановление о строительстве канатной дороги черед реку Дон подписал в начале июля глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Предполагается, что протяженность трассы составит около 2-х километров. На первом этапе планируется сделать 4 станции: 2 — на правом берегу, промежуточная станция на Зеленом острове и конечная — на левом берегу, восточнее стадиона "Ростов-Арена".

Проектная документация будет представлена на утверждение к маю 2022 года.