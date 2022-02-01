"Мы приняли это решение, исходя из высокого уровня коллективного иммунитета жителей нашей области — 75,4%. На сегодня полностью привиты более 580 тыс. калининградцев, активно идёт ревакцинация. Кроме того, сегодня стартовала вакцинация наших школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства региона Илью Баринова.

Так, с 1 февраля отменена система QR-кодов в торговых центрах и на объектах общепита. Также увеличивается до 70% заполнение сидячих мест в театрах, филармониях, концертных залах при условии соблюдения социальной дистанции, отмечает пресс-служба.

Между тем, до 1 марта электронный сертификат необходим для посещения музеев, концертных площадок, участия в массовых мероприятиях и заселения в общежития и места массового проживания.

Также с 1 февраля центр занятости населения переходит в режим работы по записи, ранее на него были переведены МФЦ.

В то же время для оптимизации работы системы здравоохранения расширен региональный call-центр 122 (8-122). Новое подразделение развернуто на базе центральной городской клинической больницы. Открытие площадки позволило вдвое увеличить штат операторов и сократить срок ожидания ответа. Ежедневно туда поступает по 17 тыс. звонков. Также на главной странице сайта регионального Минздрава создано два баннера по вызову врача на дом не только для взрослого населения, как это действовало ранее, но и для детей.

В каждой поликлинике Калининграда, в том числе детской, организована работа временных центров амбулаторной помощи пациентам с симптомами ОРВИ — ежедневно с 8 до 20 часов без выходных дней. На прием в такие центры могут обращаться граждане, прикрепленные к любой государственной медицинской организации региона.

Для удобства пациентов на сайте министерства здравоохранения созданы интерактивные карты, чтобы было понятно, сколько человек находится в очереди в центрах амбулаторной помощи в режиме реального времени, и выбрать наиболее приемлемый вариант для посещения.

Как сообщалось, в Калининградской области отмечается незначительный рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Последние три дня это — 893, 906, 948 человек в сутки. При этом практически треть новых инфицированных — дети до 18 лет.

По состоянию на 31 января с начала пандемии в области COVID-19 заболело 93 тыс. 298 человек, умерло — 1 тыс. 443. На сегодня привиты более 608 тыс. человек, полностью завершена иммунизация свыше 580 тыс. граждан.