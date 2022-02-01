При этом сохранятся некоторые ограничения для прибывающих в страну, в частности, для невакцинированных туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону.
Ограничения будут отменены, несмотря на высокие показатели заболеваемости коронавирусом — 31 января в стране было зафиксировано около 27,6 тыс. случаев заражения.
В Дании более 80% населения получили обе дозы вакцины от вируса и около 60% получили "бустерную" дозу.
Предложение отменить все ограничения поступило от министерства здравоохранения на прошлой неделе и позже было утверждено парламентом страны.
За весь период пандемии в Дании было выявлено более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 3,7 тыс. смертей от последствий заболевания.