С предложением расширить программу "Пушкинская карта" на кино выступил президент России Владимир Путин. Он предложил включить в программу возможность приобретать молодыми людьми билеты в кино на российские фильмы. В конце декабря вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии сообщила, что такая возможность станет доступной с 1 февраля 2022 года.

В программе "Пушкинская карта" участвуют фильмы, созданные при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино. В программу также войдет "золотая коллекция" отечественного кино — фильмы, которые были сняты до 1991 года.

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе Путина. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.