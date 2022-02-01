В сообщении отмечается, что реставраторы обнаружили послание конца 1980-х, спрятанное в скульптуре. "Труд мой по реставрации сего дракона посвящаю Фурмаковой Ольге Евгеньевне. 1988-89. д.ч. ВГОАН СССР А.В. Кошин", — гласит записка.

После расследования выяснилось, что Александр Кошин умер в 2013 году. В период реставрации фигур с Драконова моста, поврежденных во время Великой Отечественной войны, он испытывал романтические чувства к девушке по имени Ольга, отмечается в сообщении.

Записка останется у реставраторов.

Драконов мост называли в документах конца XVIII века мостом "с чудовищными фигурами". Его построили в 1785 году по проекту Чарльза Камерона. Мост украшают четыре выразительные фигуры крылатых драконов, установленные на гранитных пьедесталах. Первоначально, при строительстве моста в царствование императрицы Екатерины II, фигуры были выполнены из известняка. Ныне существующие чугунные драконы отлиты в 1860 году по моделям скульптора Шварца.

"При работе с папье-маше церкви Екатерининского дворца в 2017-м реставраторы Царскосельской янтарной мастерской находили внутри спрятанные записки с именами мастериц, которые создавали эти детали. Так до наших дней дошли имена Акулины Никифоровой, Параскевы Максимовой. При реставрации павильона "Шапель" в 2018 году сотрудники музея заложили капсулу с посланием будущим поколениям в основание флюгера на крыше павильона "Шапель" в Александровском парке", — рассказывают в музее.