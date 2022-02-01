Реконструкция затронет терминал международных воздушных линий (предполагается увеличение его пропускной способности), а также привокзальную площадь. Выход на строительную площадку планируется в апреле 2022 года.

Объём частных инвестиций в данный этап работ оценивается в 5 млрд рублей. Дополнительные средства за счёт федерального бюджета — 1,7 млрд рублей, будет оснащен пункт пропуска через государственную границу.

"Пропускная способность обоих терминалов составляет 8 млн пассажиров в год. За 2021 год обслужили 6 млн. Но мы живем не сегодняшним днем. После реализации всех этапов мы рассчитываем, что пропускная способность терминалов может увеличиться до 19 млн пассажиров в год", — уточнил он.

В результате реконструкции площадь аэровокзального комплекса увеличится на 14 тыс. кв. м, пропускная способность международного сектора вырастет с 1,3 тыс. до 2,52 тыс. пассажиров в час. Кроме того, увеличится число кабинок пункта пропуска через госграницу — с 30 до 126.

Исполнительный директор по стратегическим коммуникациям УК "Аэропорты регионов" Евгений Красиков уточнил журналистам, что в перспективе планируется строительство многоуровневого паркинга и реконструкция внутрироссийского терминала.

Международный аэропорт "Кольцово" принадлежит структурам Виктора Вексельберга, управляется группой "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.

"Аэропорты регионов" объединяют аэропорты в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое, Саратове.