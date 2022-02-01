"Ожидаем увеличение пассажиропотока на внутрироссийском секторе. В основном мы этого ждем от московских направлений, потому что уверены в том, что будет открыта Европа. Соответственно, у нас появится трансфер через Москву. Пассажиры из Екатеринбурга через Москву будут разлетаться по городам Европы", — сказал Пастухов .

Он также уточнил, что ожидается рост пассажиропотока и на турецких направлениях.

"На направлениях российского юга, скорее всего, будет небольшое снижение, но не более чем за счет перераспределения пассажиропотока, в том числе на курорты Турции и Египта. Планируем, что в том числе и в Санкт-Петербург будет некое увеличение и за счет развития субсидированных направлений, маршрутов, будет развиваться региональное направление. Ожидаем рост порядка 7% на них, в том числе в связи с увеличением программы полетов авиакомпании Red Wings на предстоящий год. Также прогнозируем, что на 14% у нас произойдет рост на направлениях в страны СНГ", — отметил исполнительный директор.

По его данным, в 2021 году аэропорт "Кольцово" обслужил 6,06 млн пассажиров, что на 5,3% меньше, чем в 2019 году и в 1,7 раза больше, чем в 2020 году. Большинство пассажиров в минувшем году, 4,9 млн человек, путешествовали внутрироссийскими рейсами. Самыми популярными направлениями были Москва, Сочи и Петербург.

Таких результатов, по информации Пастухова, удалось достичь благодаря открытию и возобновлению полетов по ряду направлений.

"На 2022 год у нас утверждено 26 субсидированных направлений из Екатеринбурга. Из бюджетов всех уровней на субсидирование этих перелетов будет направлено порядка 1,9 млрд рублей. Это на 700 млн рублей больше, чем было направлено из бюджетов годом ранее", — добавил он.

Из бюджета Свердловской области будет выделено порядка 340 млн рублей на субсидирование , что на 20% больше, чем в 2021 году.

Международный аэропорт "Кольцово" принадлежит структурам Виктора Вексельберга, управляется группой "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.