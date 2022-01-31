«Клиенты этих турфирм обратились в Ростуризм с жалобами на то, что заплатили за туристический продукт, но услуга им так и не была оказана. Ростуризм исключил компании из единого федерального реестра туроператоров, благодаря чему их туристы получили право обратиться за выплатами в страховые компании», — говорится в сообщении.

Как уточняется, туроператор «Регион» был представлен в реестре двумя юрлицами – ООО «Туроператор Регион Поволжье» и ООО «Туроператор Регион – Юг». Туроператор «Визит Карелия» — одним, ООО «Визит Карелия». Все три юрлица исключены из реестра.

«Туроператор «Регион» испытывает финансовые и организационные трудности из-за смерти генерального директора компании, который также является ее учредителем. Сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1,1 млн рублей. Что касается «Визит Карелия», то представители туроператора не ответили ни на один запрос Ростуризма по жалобам туристов. При этом, по данным ФНС, в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что компания по адресу регистрации отсутствует, а ее банковские счета заблокированы. Общая сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1 млн рублей. При этом компания начала осуществлять свою деятельность уже после начала пандемии, то есть в отличие от других туроператоров, она не могла иметь «доковидных» обязательств. В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм готовит обращение в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова, эта ситуация лишний раз демонстрирует, что проблемы с финансовым обеспечением актуальны не только для выездного, но и для внутреннего рынка. «Соответствующие предложения нами сформулированы в проекте нового федерального закона о туризме, который сейчас проходит общественное обсуждение. Нам важно, чтобы права туриста были защищены вне зависимости от того, путешествует он за пределами страны, или внутри нее», — цитирует ее пресс-служба ведомства.