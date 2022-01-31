В 2021 году Нижегородскую область посетили более 2,3 млн туристов и экскурсантов. В честь 800-летия Нижнего Новгорода в регионе было проведено огромное количество праздничных мероприятий, в результате были восстановлены допандемийные показатели турпотока. Около 1,2 млн человек воспользовались коллективными средствами размещения, в некоторые периоды загрузка была практически полной.

В 2021 году путешествия по Саратовской области совершили 1,83 млн человек — это туристы, остававшиеся в регионе на ночлег. Рост в сравнении с 2019 годом составил 48%, когда область посетили 1,23 млн путешественников. Таким образом, отрасль в области смогла также выйти на допандемийный уровень. В 2022 году все еще действует ряд ограничений из-за пандемии, однако власти ожидают прирост турпотока.

С января по октябрь 2021 года туристический поток в Самарской области составил 1 млн 623 тыс. человек. Это на 23,6% выше чем за весь 2020 год (1 млн 313 тыс. человек) и на 30,6% выше 2019 года (1 243 тыс. человек). Кроме того, за 10 месяцев 2021 года туристы потратили в регионе 7,64 млрд рублей, что значительно превышает суммы, потраченные с 2019 года.

В Татарстане также практически восстановились показатели туристической отрасли до уровня 2019 года. В прошлом году его посетили свыше 3 млн человек. Туристский поток практически восстановился в Казанском Кремле, Великом Болгаре и Чистополе. Наибольший прирост посетителей в 2021 году относительно 2019 года наблюдается в Елабуге, Тетюшах и на острове-граде Свияжск.

Явным трендом прошлого года был резкий рост индивидуальных туристов. По оценкам, их доля составила более 80%.

В Пензенскую область туристы приезжали реже, но зато оставались надолго. По итогам 2021 года общее количество гостей, размещенных в гостиницах, уменьшилось на 54% по сравнению с 2020 годом, а объем оказанных платных туристских услуг наоборот увеличился на 46,9%.

Мордовию в 2021 году посетили не менее 135 тыс. туристов. При этом также фиксируется значительный рост продолжительности их пребывания в регионе — в среднем на 25% к 2019 году. За счет этого общая загруженность отелей по итогам года превысила все допандемийные показатели.

В 2019 году гостиницы региона приняли 150 тыс. человек. В 2020 показатель снизился до 82 тыс. человек — это уровень, который в последний раз фиксировался в 2010 году.

Турпоток в Чувашии составил в 2021 году 291,7 тыс. человек. В 2018-2019 годах регион посещали более 300 тыс. человек. В то же время увеличились показатели на речных прогулках на теплоходах. В прошлом году такие круизы посетили более 55 тыс. туристов. Это больше, чем до пандемии, и на 111% больше, чем в прошлом году.

В Оренбургской области наиболее сложная ситуация сложилась в 2020 году в связи со всеобщим локдауном и существенным ростом заболеваемости в наиболее посещаемых туристами территориях, в том числе, на курорте Соль-Илецк. В 2021 году более гибкая система ограничений позволила поддержать туристический бизнес. В 2021 году регион посетили свыше 1,22 млн человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. В 2022 году регион планирует выти к допандемийным объемам.

В 2021 году Ульяновскую область посетили более 460 тыс. туристов и экскурсантов, из которых 370 тыс. человек совершили минимум одну ночевку в гостинице. В 2020 году было зафиксировано 358 тыс. туристов.

По итогам 9 месяцев 2021 года Пермский край посетили почти 414,7 тыс. человек, что на 30% больше, чем в 2020 году, но все же меньше, чем в 2019 году.

По мнению властей, 2021 год стал годом постепенного восстановления туристической отрасли. За минувший год в турпроекты из разных источников направлено более 117 млн рублей.

Турпоток Удмуртии в 2021 году составил 560 тыс. человек. Основные задачи по развитию туризма на 2022 год — увеличение потока до 700 тыс. человек и развитие туристической инфраструктуры.

Наиболее часто в регионы ПФО приезжают жители из соседних областей, Урала, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Все регионы отметили, что в 2022 году рассчитывают на дальнейший существенный рост туризма.