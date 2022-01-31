Фото: Ivan Sarfatti

«Компания MSC Cruises в связи с высоким спросом, в том числе, на российском рынке объявила о продлении программы круизов по Персидскому заливу до конца июня 2022 года. Недельные круизы будут выполняться на лайнере MSC Bellissima по маршруту Дубай (ОАЭ) – Абу-Даби (ОАЭ) – о. Сир-Бани-Яс (ОАЭ) – Доха (Катар) со 2 апреля по 25 июня», — сообщили в компании.

Фото: Ivan Sarfatti

Там напомнили, что фактически сейчас круизы из Дубая – это единственный зарубежный круизный маршрут, доступный российским туристам с прививкой «Спутник V», поэтому спрос на него у любителей морских путешествий очень высок.

«Мы увидели, что этот маршрут пользуется большой популярностью у наших гостей и решили расширить наше присутствие в регионе. Мы хотели бы поблагодарить власти Дубая, Абу-Даби и Катара за тесное сотрудничество и эффективные методы работы по охране здоровья и безопасности наших гостей и экипажа на берегу», — цитирует пресс-служба туроператора гендиректора MSC Cruises Джанни Онорато.

Фото: Ivan Sarfatti

«Круизы в этом популярны благодаря интересному маршруту и стоянке две ночи в порту Дубая. Кроме того, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, туристы на борту лайнера чувствуют себя полностью защищенными благодаря эффективному протоколу по охране здоровья и безопасности пассажиров и членов экипажа, который был разработан MSC Cruises и местными властями. Немаловажно и то, что MSC сейчас предлагает специальные цены на круизы – в рамках акции «Делим цены пополам» второй пассажир в каюте путешествует бесплатно. Кроме того, при бронировании круиза до 31 марта его можно перенести за 15 дней до отправления без штрафов», — добавили в PAC Group.

Фото: Ivan Sarfatti

Там отметили, что летние круизы в Персидском заливе продолжат выполняться в формате русскоязычных групп. «Этот формат предполагает, что на борту всегда есть русскоязычный представитель PAC Group, который может помочь в решении любых вопросов. Для пассажиров ежедневно проводятся информационные встречи и тематические лекции о регионе плавания. Экскурсии на берегу также организуются на русском языке, переводятся меню в ресторанах и программа дня. Один из телевизионных каналов также доступен на русском языке в каждой каюте», — рассказали в компании.

Фото: Ivan Sarfatti

MSC Bellissima, на котором проводятся круизы из Дубая, – один из самых новых лайнеров во флоте компании, он спущен на воду в 2019 году. Девятнадцатипалубное судно рассчитано на 5,7 тыс. пассажиров. Здесь 12 ресторанов и более 20 лаунджей.