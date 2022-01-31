Полёты на курорт стартуют 1 июня и будут осуществляться по средам и воскресеньям через Санкт-Петербург с короткой стыковкой (1-2 часа) в аэропорту "Пулково". Общее время в пути займёт около 13,5 часов.

Как сообщалось, в конце мая Red Wings начнет выполнять рейсы из Саратова в Анапу и Сочи, с июня — в Симферополь.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и подмосковный "Жуковский". Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех".

В 2021 году авиакомпания увеличила пассажиропоток почти вдвое по сравнению с 2020 годом — до 2,997 млн человек.

"Международный аэропорт Сочи" вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В 2021 году сочинский аэропорт увеличил пассажиропоток в 1,7 раза по сравнению с предшествующим годом — до рекордных 11,1 млн человек. По сравнению с "доковидным" 2019 годом показатель вырос в 1,6 раза.