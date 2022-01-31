Рейсы стартуют с 31 мая и будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.

На всех маршрутах будут задействованы лайнеры Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

Отмечается, что полеты по данному направлению рассчитаны на летний сезон этого года.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и подмосковный "Жуковский". Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех".

Аэропорт Воронежа является лидером по объему авиаперевозок в Центрально-Черноземном регионе, входит в холдинг "Новапорт", принадлежащий AEON Corporation Романа Троценко. Пассажиропоток международного аэропорта "Воронеж" в 2021 году составил 809 тыс. 405 тыс. человек, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.