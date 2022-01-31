"По предварительным данным, 28 января во время осмотра воздушного судна в аэропорту Минеральные Воды была выявлена техническая неисправность передней стойки шасси. На следующий день при ее устранении был смертельно травмирован работник обслуживающей организации", — говорится в сообщении.

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проверит исполнение законодательства об охране труда в связи с произошедшим. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.