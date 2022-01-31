«Россия, Сочи вместе с новой круизной инфраструктурой курорта выходит на мировой рынок круизного туризма с новым уникальным продуктом, который позволит не просто открыть для себя страны и точки черноморского и средиземноморского бассейна, но и посмотреть другими глазами на Сочи. Потому что в апреле из Сочи будут запущены международные круизные маршруты. Круизы организованы российской компанией для российских туристов, и вся команда, с учетом международных стандартов сервиса и качества, будет работать на российской базе и, соответственно, все деньги, которые будут получены, являются доходами российской экономики и российских предприятий», — рассказала на пресс-конференции в понедельник замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

Она отметила, что на сегодняшний день на международном рынке круизного туризма лидируют иностранные компании. Запуск круизного туризма из Сочи, по ее мнению, позволит завоевать рынок международного круизного туризма, увеличить турпоток, создавать рабочие места, стимулировать развитие смежных отраслей экономики, а также «привлечет инвесторов и позволит перезагрузить российский круизный рынок и подключиться к международным маршрутам и другим российским городам».

Одиннадцатипалубный лайнер Astoria Grandе прежде назывался AIDACara. Его приобрел российский бизнесмен у немецкой компании AIDA Cruises в июне 2021 года. Управлять лайнером будет российская судоходная компания «Аквилон». За гостиничный фонд и рестораны будет отвечать международная компания Sea Chefs. Вместимость лайнера — 1328 пассажиров, для которых предназначены 593 каюты: royal suite с частной палубой и услугами консьержа – 4 каюты , junior suite – 12 кают, каюты с балконами – 32, каюты с окном (mini suites) – 184, каюты с окном – 151, каюты без окна – 202.Также есть каюты для людей с ограниченными возможностями.

Планируется, что в предстоящем навигационном сезоне, который продлится с апреля и до середины осени, он выполнит 16 круизов по четырем маршрутам. Продолжительность круизов — от 11 до 16 дней.

«Для самого Сочи честь принимать такой большой круизный лайнер – это выход на принципиально другой уровень развития, возможность расширить свои предложения не только в формате круглогодичного курорта с морем и горнолыжным компонентом, но и завоевать почетный статус круизной столицы международного уровня на черноморском побережье», — подчеркнула Лысенкова.

В свою очередь, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина отметила, что у порта Сочи есть огромный потенциал для развития круизного туризма. «Мы подсчитали, что каждое судно, заходя в порт Сочи, приносит сопутствующим бизнесам не менее миллиона рублей, а если считать весь мультипликатив и все отрасли, которые вовлечены в обслуживание туристов, то это гораздо больше. Более того, мы видим, как формируется возвратный туризм за счет круизного сообщения», — добавила она.

Первой круизной программой, которая запланирована на 2 апреля, станет «Волшебный Восток»: пассажиры посетят несколько городов Турции (Стамбул, Бодрум, Кушадасы), а также египетскую Александрию. Второй круиз – «Русская Пасха в Иерусалиме» запланирован на 16 апреля. Тур 15 ночей с заходом в порты Турции, Кипра, Египта и Израиля. Третий маршрут включает Грузию, Турцию, греческие острова Миконос и Санторини. А в четвертом круизе туристы посетят острова Греции в Эгейском море.

Как сообщил Глухов, стоимость двухнедельного круизного тура начинается от 1250 евро на человека в каюте без окна, в высокий сезон она вырастет примерно на 5%.

Круизным туристам потребуется сертификат вакцинации «Спутником V», а также любой другой вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При посадке на борт, помимо сертификата, нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до посадки. Тесты для посещения стран по маршруту можно будет сделать бесплатно в большом медицинском центре прямо на лайнере.

«Также в терминале порта нужно будет заполнить «анкету здоровья» и выборочно будет проводиться экспресс-тест. Если ковид обнаружился у туриста перед посадкой на лайнер, то такой пассажир на борт не допускается. Риски по отмененному туру покрываются специальной страховкой от невыезда. Все денежные средства, которые были потрачены на круиз и поездку до порта Сочи, будут возвращены путешественнику», — пояснил Глухов.

По его словам, если коронавирус выявят у пассажира на борту судна, то его изолируют в специальной каюте с питанием при медицинском центре. В зависимости от того, на каком этапе круиза пассажир заболел коронавирусом, ему будет предложена компенсация тех дней круиза, которые он не смог использовать по причине болезни.