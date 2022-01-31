"В этом году в Кисловодске откроется три новых санатория, в одной из здравниц завершится реконструкция, откроется курортная клиника, пансионат и две гостиницы. Это даст городу дополнительные 745 мест размещения и 529 новых рабочих мест. Это вдвое больше, чем в 2021 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что расширения коечного фонда идет в соответствии с ростом турпотока в курортный город.

"Открытие новых санаториев и гостиниц говорит не только о востребованности нашего города у россиян, но и благоприятном инвестиционном климате на территории Кисловодска. Общий объем частных инвестиций в завершающиеся в 2022 году объекты санаторно-курортной отрасли составит порядка 4 млрд рублей", — приводятся в пресс-релизе слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

Как сообщалось, турпоток в Кисловодск удвоился в новогодние праздники и достиг 16 тыс. человек.