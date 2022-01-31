"Циклон "Надя" внес коррективы в работу аэропорта. В настоящее время в аэропорту сложные метеоусловия, снегопад и метель", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на взлетно-посадочной полосе работает спецтехника, добавил он. Согласно расписанию на сайте аэропорта, в понедельник был отменен утренний рейс Курск-Москва (Внуково). Задерживается вылет самолетов из Курска в Калининград и Санкт-Петербург (Пулково). Курская область находится под влиянием обширного циклона, сопровождаемого обильными снегопадами.