"В соответствии со штормовым предупреждением, до конца суток 31 января, а также ночью и утром 1 февраля в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег", — сообщает пресс-служба горадминистрации в понедельник.

Все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, ситуацию координирует городской оперативный штаб. "Спасатели просят жителей и гостей города проявить бдительность, принять все необходимые меры предосторожности, в том числе и по сохранности имущества. По возможности отказаться от отдыха на природе. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями", — говорится в сообщении.