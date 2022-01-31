С середины октября доступ на остров был открыт только туристам из Китая, Новой Зеландии, Японии и некоторых других стран. На этой Бали откроется для граждан из всех стран.

Такое решение власти приняли несмотря на рост случаев заражения коронавирусом в стране. С 20 января в Индонезии выявляли по несколько тысяч случав заражения в день, при этом с середины октября и до середины января ежедневное число заражений не превышало одной тысячи. 30 января в стране было зафиксировано около 12,4 тыс. новых заболеваний.

Также в пятницу в авиакомпании Singapore Airlines сообщили, что возобновят рейсы из Сингапура на Бали с 16 февраля.

За весь период пандемии в Индонезии было выявлено более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 144 тыс. смертей от последствий заболевания.