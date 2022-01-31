"За период с 2011 по 2021 год в столице было построено 65 гостиниц с номерным фондом 11 800 номеров. Перед правительством Москвы по-прежнему стоит задача нарастить объемы строительства гостиниц, обеспечивая появление в столице отелей различного формата, в том числе и с участием международных брендов", — сказал Бочкарев, чьи слова цитирует пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра, в 2021 году в столице построили восемь новых гостиниц, рассчитанных на 1005 номеров.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что в прошлом году в Москве были построены, в частности, такие объекты, как гостиничный комплекс Hampton by Hilton на 147 номеров, многофункциональный комплекс "Краснопрудный" на 268 номеров, многофункциональный комплекс "Китайский деловой центр "ПАРК ХУАМИН" на 340 номеров. "Также было реконструировано здание АТС под гостиницу Accor Hotels на 118 номеров", — уточнила Пятова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц. Планируется, что ее реализация будет способствовать развитию гостиничной инфраструктуры, увеличению номерного фонда, привлечению инвестиций в гостиничную отрасль Москвы, а также эффективному использованию городского нежилого фонда.