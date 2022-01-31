Рост инфляции стимулирует увеличение всех статей расходов авиакомпаний, при этом по затратам на топливо наблюдается еще более неблагоприятная динамика, говорится в аналитическом комментарии директора группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина.

"Индекс цен топлива для реактивных двигателей в резервуарах ТЗК аэропортов Московского авиационного узла, рассчитываемый Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, сейчас примерно на треть превышает средний показатель 2019 года. С учетом этого АКРА полагает, что восстановление рентабельности в сегменте пассажирских авиаперевозок до уровня, наблюдавшегося до начала пандемии, возможно не ранее 2025 года", — отмечает Гущин.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ может выйти на уровень 2019 года, когда было перевезено 128 млн человек, уже в 2022 году, полагает эксперт. Это может произойти даже несмотря на резкий рост в январе числа заболевших COVID-19 — но при условии, что в течение года не будет "длительных ограничений и иных значимых для отрасли шоков". В оптимистичном сценарии АКРА допускает прирост рынка в этом году на 5-10% к уровню 2019 года.

По оптимистичному сценарию достичь допандемийного уровня в 2022 году может и совокупная выручка авиаперевозчиков, прогнозирует Гущин. "Если же в текущем году будут введены новые ограничения на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а восстановление международных авиаперевозок затянется (или реализуются иные масштабные для отрасли риски), то совокупная выручка авиакомпаний может полностью восстановиться не ранее 2023-2024 годов", — отмечает эксперт. Темпы восстановления выручки, по его мнению, замедляет сохранение "довольно низких цен на авиабилеты", а также преобладание на рынке внутренних перевозок над более прибыльными международными.

По данным Росавиации, в 2021 году российские авиакомпании перевезли 111 млн пассажиров: это на 60% больше показателя 2020 года и на 13% меньше, чем в 2019-м. Пассажиропоток на внутренних линиях составил 87,5 млн человек (+56%, +20%), на международных — 23,5 млн человек (+80%, -57%).

По оценке Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), по итогам 2021 года общий операционный убыток пассажирских авиакомпаний РФ составил 70-80 млрд руб., годом ранее показатель был на уровне 197 млрд., в 2019-м — 40 млрд руб.