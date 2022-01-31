"С 1 февраля в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков можно будет увидеть обновленную экспозицию второго и третьего этажей. На время, пока картины из постоянной экспозиции галереи находятся на выставке в Fondation Louis Vuitton в Париже и на других выставках, в залах второго этажа будут представлены работы художников XIX века, в том числе барбизонцев и импрессионистов", — говорится в сообщении пресс-службы галереи.

Отметается, что особое место в экспозиции займут искусство символизма (произведения Пюви де Шаванна, Карьера, Редона и других), а также индивидуальные художественные поиски европейских мастеров конца XIX столетия. Так, в обновлённых залах можно будет увидеть работы Делакруа, Гойи, Фридриха, Добиньи, Дега, Моне, Ренуара и других художников.

На третьем этаже, как уточнили в галерее, разместятся полотна постимпрессионистов (Сезанна, ван Гога и Гогена), а также работы Матисса, "Таможенника" Руссо, Пикассо, Кандинского, Шагала и других художников первой половины ХХ века. Отдельный зал будет посвящен влиянию Сезанна на искусство начала ХХ века.

"Более подробно зрители смогут теперь познакомиться с творчеством Марке и других фовистов, с историей кубизма после Пикассо и с наследием мастеров Парижской школы. А завершает экспозицию зал итальянского искусства ХХ века", — добавили в сообщении.

В галерее напомнили, что в июне 2022 года работы из собраний братьев Морозовых вернутся в Москву и будут показаны на выставке, посвященной этим коллекционерам, которая пройдет в главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина.