"У нас добавилось еще четыре города, откуда будет летать наш лайнер Lujo Black Jet в 2022 году. Это Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Тюмень и Иркутск", — сказала она.

Ранее отель сообщал, что самолет будет летать в турецкий Бодрум из Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.

Шарафутдинова сообщила, что сам лайнер относится к бизнес-авиации и имеет 72 кресла. Пассажирам будет предлагаться разработанное шеф-поварами отеля Lujo Bodrum меню. Желающие при оформлении тура также могут заказать вегетарианские блюда.

На борту самолета отель обещает развлекательную Wi-Fi-систему, iPad, поясничную подушку, маску для сна и подушку для шеи, а по прибытии в Турцию – быстрый трансфер в отель.

Шарафутдинова уточнила, что при вылете из российских городов для пассажиров предусмотрена регистрация на отдельных стойках, а при вылете из аэропорта Милас-Бодрум гости смогут посетить бизнес-лаундж.

Из Иркутска пока запланированы два рейса в Турцию — 26 апреля и 6 мая, пояснила "Интерфаксу" Шарафутдинова. Стоимость поездки зависит от даты, типа номера, отметила она.

"Мы рассчитываем на стопроцентную загрузка самолета. В регионах есть запрос на комфортный перелет. Из Иркутска очень много туристов отдыхает в Lujo Bodrum, в связи с этим мы решили организовать перелет", — сказала Шарафутдинова.

Приобрести тур турецкий в отель можно через российских туроператоров.