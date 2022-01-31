"Научная обработка позволила выяснить, что золотой дукат, изначально имевший ценность как валюта, предназначался для использования в качестве ювелирного сырья. Монету хотели переплавить ради золота. Насколько известно, голландский дукат при археологических раскопках в столице обнаружен впервые", — прокомментировал глава ведомства Алексей Емельянов.

Две латунные монеты, выпущенные в Бухаре в 1910-1920-е годы при последнем правившем эмире Алиме, имеют достоинство в 10 таньга и 20 таньга. Они отчеканены на широких латунных кружках.

В ведомстве отметили, что кроме монет в районе владений 59-69 в ходе археологических раскопок найдены подковы, красноглиняные курительные трубки, драгунские темляки, посуда из керамики и стекла и другое.

В Мосгорнаследии подчеркнули, что археологический сезон в 2021 году стал рекордным по количеству найденных и обработанных артефактов. Было обнаружено 275 тыс. предметов, из которых более 15 тыс. — индивидуальные находки. В прошлом году удалось отреставрировать 650 находок. В государственную часть музейного фонда в 2021 году было передано 8,2 тыс. отреставрированных артефактов.

За последние 11 лет археологи в Москве сделали уже более 75 тыс. находок.