Всего за прошедший год принято и отправлено свыше 9 тыс. регулярных пассажирских рейсов.
Самыми популярными направлениями полетов были традиционные Москва, Махачкала и Санкт-Петербург, а также Новосибирск, Самара, Сочи, Тюмень и Краснодар. Лидером по числу перевезенных пассажиров стала авиакомпания Utair: ее самолеты доставили в Сургут и обратно более 1 млн человек (55,9% общего потока). Всего в прошедшем году рейсы в/из аэропорта Сургута совершали 22 авиакомпании.
Грузопоток составил 3,4 тыс. тонн груза и почты.
Маршрутная сеть аэропорта в прошлом году пополнилась региональными направлениями, а с осени были запущены рейсы в Египет и Турцию. Впервые функционировало прямое регулярное авиасообщение с Иссык-Кулем, туда слетали 3 тыс. человек.
Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Сургута по итогам 2020 года сократился на 30,4% и составил 1 млн 299 тыс. 458 человек.
Оператором аэропорта Сургута является ОАО "Аэропорт Сургут", которое также управляет аэропортами Тазовский, Ноябрьск, Мыс Каменный (ЯНАО), Нефтеюганск, Березово, Игрим (ХМАО), Тобольский (Тюменская область) и Талакан (Якутия).