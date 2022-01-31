"Международный аэропорт Сургута в 2021 году обслужил 1,84 млн человек, приблизившись к историческому максимуму 2019 года (1,86 млн человек). В сравнении с 2020 годом пассажиропоток вырос на 42,2%", — говорится в сообщении.

Всего за прошедший год принято и отправлено свыше 9 тыс. регулярных пассажирских рейсов.

Самыми популярными направлениями полетов были традиционные Москва, Махачкала и Санкт-Петербург, а также Новосибирск, Самара, Сочи, Тюмень и Краснодар. Лидером по числу перевезенных пассажиров стала авиакомпания Utair: ее самолеты доставили в Сургут и обратно более 1 млн человек (55,9% общего потока). Всего в прошедшем году рейсы в/из аэропорта Сургута совершали 22 авиакомпании.

Грузопоток составил 3,4 тыс. тонн груза и почты.

Маршрутная сеть аэропорта в прошлом году пополнилась региональными направлениями, а с осени были запущены рейсы в Египет и Турцию. Впервые функционировало прямое регулярное авиасообщение с Иссык-Кулем, туда слетали 3 тыс. человек.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Сургута по итогам 2020 года сократился на 30,4% и составил 1 млн 299 тыс. 458 человек.

Оператором аэропорта Сургута является ОАО "Аэропорт Сургут", которое также управляет аэропортами Тазовский, Ноябрьск, Мыс Каменный (ЯНАО), Нефтеюганск, Березово, Игрим (ХМАО), Тобольский (Тюменская область) и Талакан (Якутия).