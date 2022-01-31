"Остатки варяжской крепости, которые мы нашли на Городище в прошлом полевом сезоне, — это лишь часть его загадок. Чтобы разгадать другие, нужно продолжать раскопки", — сказала она.

По мнению Хвощинской, исследования на Городище должны быть продолжены нынешним летом. Территория раскопок находится на берегу реки Волхов и попадает в зону паводков. "Если не докопаем начатую часть, то все пропадет, зальется. Нам нужно одно сухое лето, чтобы спуститься в раскопках еще ниже (и закончить их)", — отметила она.

Хвощинская также озвучила новые сведения о варяжской крепости. В частности, она сообщила, что викинги возвели крепостные стены и контрфорсы из самых крепких на тот момент материалов — из довольно длинных дубовых бревен, но крепость строилась небрежно, поспешно. Об этом, в частности, свидетельствует плохая обработка бревен. "Лет через 25 после постройки крепость стала постепенно рушиться и на рубеже IX и X веков пришла в негодность", — сказала Хвощинская.

По ее словам, сотрудники Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ) сделали спилы с крепостных бревен. Предполагается, что впоследствии эти фрагменты бревен станут частью экспозиции ГМЗ.

Городище, расположенное у истока Волхова из озера Ильмень, является уникальным памятником истории. Оно получило название по имени основавшего его легендарного князя Рюрика. Летописные источники утверждали, что Рюрик заложил новгородскую крепость в 859 году. Эта весьма условная дата считалась годом основания Великого Новгорода.

В 2021 году экспедиция Санкт-Петербургского института материальной культуры Российской академии наук, которой руководила Хвощинская, нашла на Рюриковом городище остатки варяжской крепости. Исследования бревен, проведенные в лабораториях Москвы и Великого Новгорода, установили, что укрепления были построены в 858-862 годах, и сенсационно подтвердили данные летописи.