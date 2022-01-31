Согласно данным министерства, турпоток из России в декабре составил почти 140 тыс., это на 6% больше, чем в допандемийном 2019 году. Страна заняла лишь четвертое место среди стран по турпотоку в этом месяце, уступив Болгарии (265,9 тыс.), Германии (188,1 тыс.) и Ирану (151,7 тыс.). Всего в декабре 2021 года Турцию посетили 1,89 млн. путешественников.

За 2021 год Турцию посетили чуть больше 30 млн иностранных туристов, это на 42% ниже чем в 2019 году, но вдвое больше чем в 2020-м.

Россия остается лидером среди стран по турпотоку в Турцию по итогам 2021 года, доля граждан РФ в иностранном турпотоке составляет 16%. С января по декабрь Турцию посетили 4,7 млн россиян. На втором месте – Германия (3,1 млн туристов и 12,5% потока), на третьем – Украина (2,1 млн туристов и 8% потока).

Чаще всего иностранные туристы в январе-декабре путешествовали в Стамбул (9 млн, доля 36,5%), Анталью (8,7 млн, доля 35,3%), провинции Эдирне (2,6 млн, 10,5%), Мугла (1млн, 4,2%) и Измир (637,6 тыс., 2,6%).