"В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Севастополе в ближайшем времени проверки не планируются, что дает возможность большему числу гостиниц пройти обязательную классификацию", — говорится в ответе на запрос агентства.

В управлении уточнили, что проверка гостиниц на прохождении классификации находится в ведении Роспотребнадзора. Представители ведомства проведут эту работу позже — "в течение следующих месяцев".

Нарушителям грозит предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — часть выручки за год, но не менее 50 тысяч рублей.

Как сообщалось, из 70 средств размещения Севастополя обязательную классификацию до конца 2021 года прошли около 80%. Остальные по закону не могут оказывать гостиничные услуги.