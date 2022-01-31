"Пятый с начала года шторм наделал в области немало бед. На территории региона повалено 143 дерева, которыми повреждены 13 автомобилей. Были зарегистрированы локальные отключения электроснабжения в нескольких районах", — отметил он.

"На утро понедельника более 100 деревьев уже убраны, а электроснабжение населенных пунктов было восстановлено еще минувшей ночью. Информация о пострадавших в период шторма не поступала", — сказал Баранов.

По его словам, наиболее тревожная ситуация складывалась в Полесском районе, где появилась информации о прорыве дамбы в районе поселка Малая Матросовка.

"К месту предполагаемого происшествия была направлена оперативная группа управления МЧС, силы местного пожарно-спасательного гарнизона, приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 12 единиц техники и более 50 человек личного состава. В ходе проверки эта информация не подтвердилась", — добавил Баранов.

Нагонный ветер поднял уровень воды в Куршском заливе, а также реках Дейма и Матросовка до критических значений. И потому в связи с сохранением риска нагонных явлений было принято решение о проведении противоаварийных работ на месте возможного перелива дамбы. Силы местного пожарно-спасательного гарнизона и муниципалитета уложили на дамбе более 400 мешков с песком.

"В настоящее время в области отменено штормовое предупреждение. Сильного ветра нет. Ситуация находится под контролем", — заключил собеседник агентства.

В то же время на Куршской косе в понедельник сложилась непростая ситуация. По информации директора национального парка Анатолия Калины, минувшим днем и ночью морская вода подтопила часть дороги.

"Недалеко от Зеленоградска на протяжении порядка 3 км в корне косы дорога подтоплена. На легковом автотранспорте там будет проблематично проехать", — сказал Калина.

Как сообщалось, в Калининградской области накануне был сильный шторм. Порывы ветра достигали 28 м/с.