"Новый импульс получило в республике развитие целого ряда отраслей, в том числе туризм демонстрирует неплохие показатели: за 2021 год турпоток составил свыше 1 млн человек, что на 30% превышает уровень 2020 года. Это свидетельствует о том, что приоритеты, определенные совместно, — они правильные. Надо начинать работать над закреплением этих приоритетов и созданием нормальных условий для социально-экономического развития республики", — цитируются в сообщении слова Меликова.

Ранее сообщалось, что на конец августа 2021 года в республике побывало около 820 тыс. человек, в то время как за весь 2020 год регион посетили 840 тыс. туристов.

Летом 2020 года Меликов поставил задачу разработать новую концепцию развития туризма в Дагестане на фоне нехватки мест размещения в регионе из-за увеличения количества туристов.