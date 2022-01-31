Сумма штрафа составляет 200 тыс. рублей.

"Установлено, что из-за некорректной работы систем воздушного судна допущена задержка рейса АО "Авиакомпания "Сибирь", выполнявшего регулярный полет по маршруту Барнаул — Новосибирск. При этом вопреки требованиям законодательства 28 гражданам не оказаны услуги по их размещению в гостинице", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в 2021 году перевозчик неоднократно допускал факты несвоевременного рассмотрения претензий пассажиров.

В отношении S7 возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований).

На данный момент постановления суда в законную силу не вступили.