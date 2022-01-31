"С 7 февраля немецкая авиакомпания "Lufthansa" планирует возобновить полеты в Казахстан по направлению из Франкфурта в Нур-Султан и Алматы с частотой 2 рейса в неделю на воздушном судне А330", — говорится в сообщении комитета.

Рейсы по маршруту Франкфурт — Алматы будут выполняться по понедельникам и четвергам, а рейсы по маршруту Алматы — Нур-Султан — Франкфурт — по вторникам и пятницам.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Lufthansa возобновит полеты в республику до 22 января, но этого не произошло.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

Как заявляют власти страны, этим воспользовались бандиты и террористы, в некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадал самый крупный город страны — Алматы. В ночь на 6 января в ходе массовых беспорядков на аэропорт Алматы было совершено нападение. Воздушная гавань была разгромлена, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов. Аэропорт возобновил работу 13 января.

С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.