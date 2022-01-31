До этого Потешкин работал в авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"): с февраля 2020 года он занимал пост директора департамента наземного обеспечения перевозок. Ранее Потешкин работал на руководящих должностях в авиакомпании Nordwind, аэропорту Оренбурга, "Оренбургских авиалиниях".

В Росавиации Потешкин будет курировать перевозки и цифровизацию, сообщил "Интерфаксу" источник в ведомстве. Росавиацию возглавляет Александр Нерадько, Потешкин стал его седьмым заместителем, следует из данных на сайте ведомства. В сентябре 2020 года заместителем Нерадько стал другой выходец из "России" — Георгий Бахарев, в авиакомпании он занимал пост заместителя гендиректора.