«Самыми популярными направлениями по раннему бронированию стали Турция, Россия, Греция, Египет, Кипр. Но более 70% продаж приходится на Турцию. Крупные туроператоры из «большой шестерки» (они формируют 99% всех продаж по Турции) отмечают, что спрос по раннему бронированию в целом лучше не только прошлого года, но и 2018-2019. Например, по данным Coral Travel этой зимой в сравнении с аналогичным периодом 2018 года показатели продаж туров на лето увеличились на 40,4%, а в сравнении с 2019 годом – на 38,5%. Правда, и стартовали ранних продажи туров на лето 2022 года раньше, чем до пандемии», — сообщает ассоциация.

В АТОР отмечают, что цены на отдых в Турции летом 2022 года вырастут, как и на других зарубежных направлениях. Это связано с падением рубля к рублю и евро, из-за которого растет стоимость туров за рубеж. Некоторые отельеры в зарубежных странах также повысили цены на следующий сезон.

«Но сейчас туроператоры предлагают по раннему бронированию скидки до 65% от стоимости туров. Первыми туристы разбирают по раннему бронированию наиболее дорогие и популярные отели по приемлемым ценам, очередь «массовых» отелей средней и бюджетной категории наступит позже. Акции раннего бронирования продлятся до конца марта, а места в самых востребованных отелях будут разобраны и раньше», — подчеркивают в ассоциации.

По немассовым направлениям, по ее данным, ситуация хуже, чем в Турции, темпы продаж низкие.

«Большая часть зарубежных стран требует ПЦР-тесты, многие боятся заболеть перед вылетом и получить положительный тест, поэтому очень много заявок last minute», — сообщает АТОР.

Турция — традиционно самое популярное направление отдыха россиян за рубежом, в 2021 году, по данным министерства туризма и культуры страны, там отдохнули более 4,5 млн туристов из РФ.