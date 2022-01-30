"В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", — приводит слова Мантурова пресс-служба ведомства.

Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. В соответствии с полетным заданием летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Запуск в серийное производство запланировано в 2024 году. Производство будет размещено в Комсомольске-на-Амуре.

Крейсерская скорость "Байкала" — до 300 км/ч, максимальная дальность самолета — до 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км).

9-10 февраля "Байкал" будет представлен на девятой Национальной выставке и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022 в Москве.