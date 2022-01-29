"По техническим причинам выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" закрывается раньше. Последний день работы экспозиции — воскресенье, 30 января 2022 года", — говорится в распространённом сообщении галереи.

Как уточнили "Интерфаксу" в галерее, выставка должна была закрыться 2 февраля, но из-за возвращения работ Репина, которые были представлены на выставке в Париже, было принято решение закрыть ее раньше.

Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открылась в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке 30 марта 2021 года. Она объединила около 30 картин художника разных лет из собрания Третьяковки, Воронежского художественного музея и частных московских собраний. Посетителям представилась возможность впервые увидеть картины художника, ранее не показывавшиеся широкой публике.

Открытие выставки было связано с проведением ретроспективных выставок Репина в 2021-2022 годах в Финской национальной галерее в Хельсинки и Музее Пти-Пале в Париже, на которые Третьяковская галерея предоставляет партнерам на длительный срок большое количество живописных и графических произведений, включая те, которые составляют большую часть постоянной экспозиции.