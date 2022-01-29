После инженерно-геологических изысканий проектировщики приступят к разработке инженерных решений, добавил мэр.
"Ремонтные работы по основным объектам планируется завершить до старта активного летнего сезона, когда автомобильный поток в город значительно увеличивается", — уточнил Копайгородский.
Он также написал, что специалисты проводят диагностику всех оползневых участков дорог.
"Все территории, где из-за сильных дождей наблюдается движение земли, нам известны. Только на муниципальных автодорогах более двухсот потенциальных оползневых участков. На рабочем совещании с дорожными службами, ГИБДД установили, что необходимы проектно-изыскательские работы на каждом объекте. Возможно, потребуется ремонт или строительство подпорных стен", — подчеркнул градоначальник.
По его словам, в настоящее время на федеральной трассе А-147 есть несколько точек, где ведутся работы.
"Действует реверс на 160 километре на выезде из Дагомыса. Специалисты Упрдор "Черноморье" устраняют последствия оползня на 168 километре в районе Мамайского перевала и на 139 километре в микрорайоне Головинка", — отметил мэр Сочи.