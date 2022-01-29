Как сообщила на пресс-конференции генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, посещение музея будет организовано по сеансам — семь человек каждые полчаса. Всего за день музей смогут посетить, по словам Трегуловой, примерно 100 человек.

В Третьяковской галерее в преддверии открытия музея отметили, что среди отечественных коллекционеров Павел и Сергей Третьяковы, стоявшие в авангарде собирательства и музейного строительства в России, занимают особое положение.

"Приобретение картин не было для них способом приумножения капитала, преодоления "статусной второсортности", как порой воспринимают купеческую благотворительность, удовлетворения личных амбиций или коллекционерской страсти. Коллекционирование осознавалось ими как дело всей жизни, необходимое русскому обществу, что подкреплялось уверенностью в оправданности избранной цели", — сказали в музее.

Музей располагается в двухэтажном особняке. Дом был получен в наследство в 1830 году Михаилом Третьяковым — отцом братьев Третьяковых.

Основной подход к драматургии экспозиции, расположенной на двух этажах дома, — разделение ее на исследовательские "лаборатории" для посетителей и "театр вещей". Архивные документы и фотографии стали основой для мультимедийных программ первого этажа: "Семейный альбом", "Архив предпринимателя", "Каталог коллекции". В трех залах последовательно рассказывается о семье, предпринимательстве и истории коллекций братьев Третьяковых — выдающихся представителей купеческого сословия второй половины XIX века. Мемориальные предметы, принадлежавшие Павлу и Сергею Третьяковым, и произведения из их коллекций представлены на втором этаже и помогают создать своеобразные "портреты" братьев, отражая и разность их характеров, и близость устремлений. Живопись, скульптура, книги, мебель, предметы бытового обихода, документы происходят из семьи коллекционеров и призваны воссоздать атмосферу жизни, а не реконструировать ее.