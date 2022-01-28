"МЧС в текущем году планирует подъем и установку трех быстровозводимых объектов на горе Эльбрус. Первый модуль планируется установить на южном склоне на высоте 3850 метров (Гара-баши), второй модуль — на северном склоне на высоте 2500 метров, третий — на северном склоне на высоте 3800 метров", — приводятся в сообщении слова руководителя ГУ МЧС по КБР Михаила Надежина.

Он считает, что установка спасательных баз МЧС на склонах Эльбруса значительно уменьшит время реагирования спасателей при оказании помощи туристам и альпинистам, попавшим в беду.