"Изменения в указ предусматривают возвращение действовавшего ранее запрета на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Кроме того, возвращено ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00, за исключением работы на вынос и доставку (при этом данная норма не распространяется на организации общепита, которые работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам)", — говорится в сообщении.

Также устанавливается полный запрет на проведение танцевальных вечеринок, караоке в организациях общепита, даже если эти организации работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам.

Кроме того, срок самоизоляции для беременных и срок, на который работодатели должны отправить на дистанционный режим не менее 30% сотрудников, продлевают до 31 марта, говорится в сообщении.

В пятницу в Нижегородской области выявлено 1595 случаев коронавируса — наибольшее число с начала пандемии.