Как говорится в сообщении администрации аэропорта, его выручка в текущем году теперь прогнозируется на уровне 2,19 млрд фунтов по сравнению с ранее озвученными 2,49 млрд фунтов. Прогноз для скорректированной EBITDA ухудшен до 1,04 млрд фунтов с 1,35 млрд фунтов.

Постановление CAA о введении ограничений на сборы, которые аэропорты могут взимать с авиакомпаний, вступило в силу 1 января. В пресс-релизе Хитроу отмечается, что это решение регулятора основано на поспешных выводах и может привести к ухудшению обслуживания пассажиров авиалиний в аэропорту.

"Мы выявили существенные ошибки в расчетах САА, которые в случае исправления приведут к увеличению сборов в конечном итоге и к обеспечению финансовой целесообразности", — заявила администрация аэропорта.