Документ подписали губернатор региона Александр Моор, председатель правления "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и глава города Максим Афанасьев в присутствии полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

В рамках программы будут определены и реализованы ключевые мероприятия социокультурного развития Тобольска до 2030 года.

Программа будет реализована на принципах софинансирования из бюджетов Тюменской области и города Тобольска, а также средств СИБУРа, у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы.

Так, основными целями программы станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств, реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности.

Как сообщил журналистам Моор, большой блок программы связан с восстановлением объектов культурного наследия. "Большое количество объектов будет работать на туристическую привлекательность Тобольска, на создание туристической инфраструктуры для гостей", — отметил губернатор.

В настоящее время есть предложения по реставрации в рамках программы около 20 таких объектов.