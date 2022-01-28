С 30 января рейсы будут выполняться один раз в неделю — по воскресеньям, а с 29 марта частота полетов увеличится вдвое — рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Время в пути составит 3 часа 25 минут.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в 2021 году Uzbekistan Airways выполняла полеты на курорт в высокий сезон дважды в неделю. В низкий сезон полеты были прекращены.

В настоящее время по маршруту Ташкент — Сочи выполняет еженедельные рейсы узбекская авиакомпания Qanot Sharq Airlines.